F-16'lar Red Flag-2025/2 Tatbikatında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 adet F-16C/D uçağıyla ve 71 personelle katılım sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Nellis Hava Üssü'nde gerçekleştirilen Red Flag-2025/2 Tatbikatı'nda, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı 132'nci Filo Komutanlığına ait 5 adet F-16C/D uçak ve 71 personel ile görevini başarıyla icra etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.