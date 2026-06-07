F-16'ların Aviyonik Kabiliyetleri Geliştirildi - Son Dakika
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F-16'ların Aviyonik Kabiliyetleri Geliştirildi

07.06.2026 11:11
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ÖZGÜR Projesi kapsamında F-16'ların görev planlama yazılımında önemli gelişmeler kaydedildi.

Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik ÖZGÜR Projesi kapsamında, Görev Planlama Yazılımı'nın kabulleri gerçekleştirildi.

HAVELSAN tarafından 2003'te geliştirilmeye başlanan ve 2007'den itibaren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığında aktif kullanımda olan Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Yazılımı, Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik operasyonel ihtiyaçlarına yönelik milli, güvenilir ve yüksek kabiliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Sistem, savaş uçaklarının yanı sıra eğitim, kargo, erken ihbar ve kontrol (AWACS) gibi farklı hava platformlarının görev planlama ve görev sonrası değerlendirme/analiz süreçlerine yönelik kapsamlı yetenekler sunuyor.

Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) desteği, rota ve seyrüsefer planlama, uçuş performans hesaplamaları, MEA/MSA/ESA analizleri, tehdit ve risk analizleri, klasik mühimmat taarruz planlamaları, mühimmat arayüz entegrasyonları, görev provası, veri yükleme/indirme ve görev sonrası analiz kabiliyetleriyle tam kapsamlı bir görev planlama altyapısı sağlıyor.

Bununla birlikte sistem, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile tam entegre çalışabilme, hava görev emirleri, hava sahası bilgileri, meteoroloji, NOTAM ve istihbarat verilerinin görev planlama süreçlerinde kullanılabilmesi gibi kritik yeteneklerin yanı sıra, ağdan bağımsız standalone kullanım kabiliyetine de sahip bulunuyor. Yazılımın HvBS entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor.

ÖZGÜR Projesi de Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yürütülen çalışmaların önemli ayaklarından birini oluşturuyor.

Proje kapsamında yapısal iyileştirmelerin yanı sıra F-16 uçaklarına milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler ve mühimmatlar entegre ediliyor. Projeyle F-16'ların çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri'ne hizmet etmesi amaçlanıyor.

HAVELSAN'ın geliştirdiği Görev Planlama Yazılımı'nın ÖZGÜR Projesi çerçevesindeki kabul aşaması da başarıyla tamamlandı.

???????ÖZGÜR Projesi kapsamında, milli akıllı mühimmatlardan TEBER gibi sistemlerin görev planlama yazılımlarının geliştirilmesi de gerçekleştirildi. Bunun yanında HGK, KGK, SOM, TOLUN gibi mühimmatların sisteme entegrasyonları başarılı şekilde yapıldı.

???????Görev planlama kabiliyetleri HÜRKUŞ, HÜRJET, KAAN gibi platform ve mühimmatlarda da yaygınlaştırılarak milli havacılık ekosisteminin farklı unsurlarına entegre edilmeye devam ediyor.

Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltan bu kritik kabiliyetler, milli havacılık ve savunma sanayisinin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel F-16'ların Aviyonik Kabiliyetleri Geliştirildi - Son Dakika

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