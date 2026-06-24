F-35 Hazırlık Oranı Hedefi: %80 - Son Dakika
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F-35 Hazırlık Oranı Hedefi: %80

24.06.2026 10:16
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ABD, F-35 savaş uçaklarının görev hazırlığını 2030'a kadar yüzde 80'e çıkarma hedefliyor.

ABD ordusunun F-35 Programından Sorumlu Korgeneral Gregory L. Masiello, F-35 savaş uçaklarının görev hazırlık oranını 2030'a kadar yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediklerini ancak bakım ve lojistik sistemlerinin, filonun hızlı büyümesine ayak uyduramadığını söyledi.

F-35 Ortak Program Ofisi Yöneticisi Masiello, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde yaptığı konuşmada, F-35 savaş uçaklarını, ABD ve müttefiklerinin askeri gücünün "temel taşlarından biri" olarak nitelendirdi.

F-35'lerin dünya genelinde 42 üs ve 23 uçak gemisinde konuşlu olduğunu belirten Masiello, bunların 10'unun ABD'ye, 13'ünün diğer ülkelere ait olduğunu dile getirdi.

Masiello, F-35'lerin ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda da görev aldığını hatırlatarak, "Bu uçak, vurulması mümkün olmayan bazı hedefleri vurabilen ve her şeyi görebilen tek uçaktır." dedi.

"Görevim açık, yüksek operasyon temposunu sürdürebilecek güvenilir ve uygun maliyetli bir sistem sağlamak ve en geç 2030'a kadar yüzde 80 görev hazırlık oranına ulaşacak yolu oluşturmak." ifadesini kullanan Masiello, küresel F-35 filosunun büyüklüğü ile onu destekleyen lojistik sistem arasında giderek artan bir uyumsuzluk bulunduğuna dikkati çekti.

Masiello, mevcut bakım ve destek sisteminin başlangıçta 700 ila 800 uçaklık bir filo için tasarlandığını, bugüne kadar dünya genelinde 1300'den fazla F-35'in teslim alındığını anlattı.

Programın müttefik ülkeler açısından da giderek daha önemli hale geldiğine işaret eden Masiello, birkaç yılda Avrupa'da farklı ülkeler arasında dağıtılmış yaklaşık 800 F-35'in bulunacağını kaydetti.

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisinin yayımladığı raporda, geçen yıl ABD'ye ait F-35'lerin yalnızca yaklaşık yüzde 25'inin tam görev kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel F-35 Hazırlık Oranı Hedefi: %80 - Son Dakika

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