F-35 Savaş Uçağı Acil İniş Yaptı

İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağının yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'daki havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi.
Press Trust of India'nın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçağın gemiden havalandığı tahmin ediliyor.
Havalimanı yetkilileri, İngiliz F-35 savaş uçağının Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanına iniş yaptığını belirtti.
Uçağın sorunsuz şekilde inmesi için acil durum ilan edildiğini bildiren yetkililer, yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle pilotun iniş izni istediğini aktardı.
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