FAA uçuş durdurma kararını kaldırdı, Bakan Duffy Kongre'den 50 milyar dolar istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

FAA uçuş durdurma kararını kaldırdı, Bakan Duffy Kongre'den 50 milyar dolar istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FAA uçuş durdurma kararını kaldırdı, Bakan Duffy Kongre\'den 50 milyar dolar istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

FAA, ülke genelinde saatler süren aksamanın ardından uçuş durdurma kararını cuma akşamı kaldırdı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy eski sistem için Kongre'den 50 milyar dolar isterken 10 binden fazla uçuşta aksaklık yaşandı, iptallerin hafta sonu sürmesi bekleniyor.

WASHINGTON, 14 Kasım (Xinhua) -- ABD Federal Havacılık İdaresi, ülke genelinde binlerce uçuşun etkilendiği saatler süren aksamanın ardından uçuşların durdurulması kararını cuma günü akşam saatlerinde kaldırdı.

Uçuşlarda iptallerin ve gecikmelerin hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde uçuşların durmasından, "inanılmaz derecede eski" hava trafik kontrol sistemini sorumlu tuttu. Duffy, eskiyen hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesi için Kongre'den 50 milyar ABD doları tutarında acil kaynak istedi.

Cuma akşamı düzenlenen basın toplantısına katılan İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise an itibarıyla soruna neyin yol açtığının henüz kesin olarak bilinmediğini, ancak olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir belirti bulunmadığını söyledi.

Duffy, sosyal medya platformu X üzerinden daha önce yaptığı açıklamada, Federal Havacılık İdaresi'nin, tüm hava yolu trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir "iletişim sorunu" nedeniyle ülke genelinde uçuşları durdurduğunu duyurmuştu.

CNBC'nin haberine göre 10.000'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşanırken, iptallerin cumartesi günü de sürmesi bekleniyor.

Fox News'ün kıdemli Beyaz Saray muhabiri Peter Doocy'nin bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde uçuşların durmasının, bir siber saldırıdan veya yapay zekadan kaynaklanmış gibi görünmediğini söyledi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı da cuma günü erken saatlerde ABD Federal Havacılık İdaresi'nin talebi üzerine üye ülkelerinden ABD havalimanlarına yapılacak tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı. Bu çerçevede cuma günü saat 22.00 ile cumartesi günü saat 05.00 arasındaki seferler yapılamadı.

Kaynak: Xinhua
UluslararasıHavacılıkTeknolojiEkonomiUlaşımGüncelDuffyDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:42:27. #.0.3#
SON DAKİKA: FAA uçuş durdurma kararını kaldırdı, Bakan Duffy Kongre'den 50 milyar dolar istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android