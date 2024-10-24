Fabrika Sahibine Hapis Cezası

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Kayseri'de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukatı darbeden iş yeri sahibine 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar S.Y, A.S. ve F.Ş. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık S.Y'nin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme hakimi, sanık S.Y'ye "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Hakim, aynı dosyada yargılanan sanık A.S'ye "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından toplam 4 yıl 2 ay, F.Ş'ye ise "hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya 24 Ağustos 2023'te haciz işlemleri için giden avukat Coşkun Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y'nin tepkisi ile karşılaşmıştı. Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneği desteği ile yürüyebilen Özbek ile yanında bulunan kadın avukata hakaret eden S.Y, avukatın koltuk değneğini alarak kendisine saldırmıştı.