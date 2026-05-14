Fabrikada İş Kazası: Hüseyin Bodur Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde çalıştığı alüminyum fabrikasında üzerine ağır malzemeler düşen Hüseyin Bodur (52), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Hüseyin Bodur'un üzerine ağır malzemeler düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.