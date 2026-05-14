Fabrikada Patlama: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.
2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada yaralanan Tayfun Atış (25), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesine Yanık Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde konveyör bant üretilen fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Tayfun Atış ile 7 işçi yaralanmıştı.
