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Fabrikadan 2 Milyon Liralık Döviz Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Fabrikadan 2 Milyon Liralık Döviz Çalan Hırsız Yakalandı

Bursa'da bir fabrikadan çelik kasadan yaklaşık 2 milyon liralık döviz çalan hırsız, özel hastanede MR çektirirken yakalandı. Çaldığı parayla borçlarını ödeyen ve cep telefonu alan şüpheli tutuklandı.

Fabrikadan 2 Milyon Liralık Döviz Çalan Hırsız Yakalandı
17.01.2024 - 13:06,
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BURSA'da, 1,5 ay çalışıp ayrıldığı fabrikanın çelik kasasından, kopya anahtarla yaklaşık 2 milyon liralık döviz çalan Sezer Aktaş (25), 150 güvenlik ve mobese kamerası izlenerek, özel hastanede MR çektirirken yakalandı. Çaldığı paranın 10 bin dolarıyla borçlarını ödediği ve 50 bin liralık cep telefonu aldığı öğrenilen Aktaş, tutuklandı.

Olay, 13 Ocak'ta, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki plastik üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Hafta sonu tatilinin ardından 15 Ocak'ta fabrikasına gelen Ahmet Turan Kılıç, çelik kasanın bulunduğu odanın kapısının kırık olduğunu fark etti. Odaya giren Kılıç, kapağı açık olan kasadaki 60 bin dolar, 40 bin TL ve 400 euronun yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. İhbarla fabrikaya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelinin, fabrikada 1,5 ay çalışıp kısa süre önce işten ayrılan Sezer Aktaş olduğunu tespit etti. Görüntülerden adım adım takip edilen şüpheli, gittiği özel hastanede MR çektirirken yakalanıp gözaltına alındı. 1,5 ay çalıştığı fabrikada, çelik kasanın anahtarını kopyalayan şüphelinin, hafta sonu geldiği iş yerinde önce elektrikleri kestiği öğrenildi. Kapısını kırdığı odaya girip, anahtarla açtığı çelik kasadan paraları çalıp, fabrikanın güvenlik kameralarının hard disklerini de aldığı belirlenen şüphelinin fabrikaya gelişi ve 2 saat sonra çıktığı anlar ise çevredeki başka fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, fabrikadan çıktıktan sonra bindiği yolcu minibüsünün araç içi kamerası tarafından da görüntülendi.

RAHAT YAŞAMAK İSTİYORMUŞ

Çaldığı 60 bin dolar, 400 euro ve 40 bin TL'nin 10 bin doları ile borçlarını ödediği, 50 bin lirası ile de cep telefonu alan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, sağlık sorunları ile kredi kartı borcu olduğunu ve rahat yaşama isteğinden dolayı hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Sezer Aktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fabrikadan 2 Milyon Liralık Döviz Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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