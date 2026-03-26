Facebook Veri İhlali: 7 Hacker Gözaltına Alındı

26.03.2026 10:15
Yaklaşık 20 milyon kişiye ait verileri ele geçiren 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Sosyal medya platformu Facebook'un veri tabanına girerek yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirip depoladıkları, bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına erişerek ulaştıkları kişisel verileri sattıkları belirlenen örgüt elebaşı G.C.G'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hacker olduğu tespit edilen ve bilişim sistemleri dünyasında Siyah Şapkalı Hacker (Black hat hacker) olarak bilinen şüpheli G.C.G'nin elebaşılığını yaptığı örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, örgütün yurt dışındaki bankalarda bulunan "uyuyan hesap" olarak tabir edilen hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığı yaparak kendi kontrolündeki hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan kişilere ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları anlaşıldı.

Örgütün, Facebook isimli sosyal medya uygulamasının veri tabanına girip yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirerek depoladığı tespit edilirken, yine 10 bin 768 kişiye ait Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesapları ile e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini de tespit eden örgüt üyelerinin bunları da depoladığı belirlendi.

Birçok internet sitesine ait kullanıcı adı ve şifre verilerini de kopyalayan şüphelilerin, bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına erişerek mağdurların kişisel verilerine ulaştığı ve bu bilgileri kullanarak veri tabanı kendilerine ait sorgu panelleri oluşturdukları, ücret karşılığı da kişisel verileri sattıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, bir sigorta şirketinin veri tabanına girerek farklı kişilere ait 5 bin 500 kaza poliçesini ele geçirip depoladıkları anlaşıldı.

Birçok casus ve yazılım programı kullandılar

Soruşturmada, yasa dışı olarak televizyon ve şifreli yayınların bulunduğu bir platform kurulması hususunda zoom üzerinden video konferansla birlikte çalışan şüphelilerin yerli ve yabancı birçok kişinin güvenlik kontrolü amaçlı elinde kimlikleriyle çekilmiş birçok fotoğrafını da depolayıp bunları Telegram üzerinden sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin söz konusu eylemleri gerçekleştirebilmek için birçok casus yazılım ve program bulundurdukları, bu eylemleri gerçekleştirme usullerine ilişkin uygulamalı eğitim videoları çektikleri de tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 7 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyonda kendilerini hacker olarak tanımlayan ve aralarında kendisini siyah şapkalı hacker olarak nitelendiren G.C.G'nin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen birçok dijital materyale de el konuldu.

Kaynak: AA

Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku Hemen adliyeye koştu APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:14
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan’dan yanıt
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
10:11
Trump’tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
09:48
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
