Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artırıldı - Son Dakika
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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artırıldı

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artırıldı

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarını da içeren maddeleriyle yürürlüğe girdi. Kanuna göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep eden işletmelere 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. Ayrıca, satış fiyatında fahiş artış yapanlara 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

29.05.2024 01:46
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(ANKARA) - Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren 24 maddelik Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, 23 Mayıs'ta Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti.

Yayımlanan kanunla, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılacak. Ürün ihtisas borsasının veya takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

Malları süresinde teslim veya monte etmeyenlere 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlara da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası kesilecek.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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