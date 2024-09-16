Bakanlıktan fahiş fiyat uygulayanlara ağır yaptırımlar geliyor - Son Dakika
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Bakanlıktan fahiş fiyat uygulayanlara ağır yaptırımlar geliyor

Bakanlıktan fahiş fiyat uygulayanlara ağır yaptırımlar geliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyat denetimlerinde tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerde uygulanan yaptırımlar sıkılaştırılacak. Bakanlık, 15 Eylül 2024 itibarıyla gerçekleştirilen denetimlerde idari para cezası uygulanarak fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmeyi hedeflediğini duyurdu.

16.09.2024 09:43
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Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında gerçek ve tüzel olmak üzere 1274 kişiye 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce fiyat istikrarının sağlanması ve fahiş fiyatın engellenmesi amacıyla 81 ilde denetimlerin yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

İÇ PİYASADA ADALET SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından fiyat istikrarının sağlanması, fahiş fiyatın engellenerek adaletli bir iç piyasa tesisi sağlanması amacıyla sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimleri de 81 ilimizde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Denetimlerimiz kapsamında fahiş fiyat denetimlerinde 2023 yılında 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135 milyon 104 bin 257 TL idari cezası kesilmişti. 2024 yılının başından 15 Eylül tarihine kadar ise fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197 milyon 610 bin 314,50 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

202 FİRMA DENETİME TABİ TUTULDU

2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firmanın denetlendiği belirtilerek "Aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya toplamda 75 milyon 13 bin 928 TL idari para uygulanmıştır. Emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz kapsamında 2024 yılı 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30 milyon 152 bin 253 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kuyum sektörüne yapılan denetimler kapsamında 2024 yılında 310 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup 123 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerin yanında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2024/3 sayılı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda ise 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30 milyon 74 bin 880 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında 15 Eylül tarihine kadar sektör bazlı denetimler ve fahiş fiyat denetimleri toplamında 46 bin 368 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı eylem ve fillerle birlikte, stokçuluk girişimlerinde bulunan 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495,50 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan fahiş fiyat uygulayanlara ağır yaptırımlar geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet ali selvi:
    Para cezaları bunlar için çözüm değil bunlara yapılması gereken hizmet durdurma cezası yahut kapama cezası çünkü para cezasının acısını zaten çıkarıyorlar 6 0 Yanıtla
  • mesut uluç:
    türkcel türktelekom vodafone yi unutmayın . 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı:
    Yumurta durup dururken neden 125? oldu. 2 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Para cezası yetersiz, o parayı geri zam yaparak vatandaştan alıyorlar. İş yeri mörlenip kapatılmalı cezada yazılmalı tekrarı halinde hapis cezası uygulanmalı 2 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hep aynı masal değişen hiçbir şey yok!Son bir hafta içersinde bir çok ürüne yine zam geldi.Dolar yerinde sayarken...Bu ürünlere niye zam geliyor? 0 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Günaydın hep çözüm bulunucaktı 0 0 Yanıtla
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