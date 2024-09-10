Narin Güran Cinayetinde Gizlilik Kararı Devam Ediyor - Son Dakika
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Narin Güran Cinayetinde Gizlilik Kararı Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetiyle ilgili devam eden gizlilik kararının geçerli olduğunu bildirdi. Altun, dezenformasyona karşı vatandaşların sadece yetkili kurumların açıklamalarına itibar etmeleri gerektiğini vurguladı.

10.09.2024 10:12
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini bildirdi. Altun, "Masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir. Vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz" dedi.

Fahrettin Altun, X hesabından Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Altun'un açıklaması şöyle:

"Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir. Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir. Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyu yakından takip etmekte, yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir. İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir. Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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