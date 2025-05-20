Faik Şenol'un 'Şehrin Hafızası' Sergisi Taksim Sanat'ta Başladı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat'ta, Faik Şenol'un İstanbul'a dair arşivinden seçilen eserlerin sunulduğu "Faik Şenol: Şehrin Hafızası" fotoğraf sergisi başladı. Sergi, 31 Temmuz'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergiye ilişkin yapılan açıklamada, İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin, fotoğrafçı Faik Şenol'un Şehrin Hafızası fotoğraf sergisine, Taksim Sanat'ta yer verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İBB Kültür AŞ'nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat'ta ziyarete açılan 'Faik Şenol - Şehrin Hafızası' sergisi, sanatseverlere İstanbul'un tarihine tanıklık etme fırsatı sunan özel bir yolculuk vadediyor. 'Faik Şenol - Şehrin Hafızası' sergisi, İstanbul'un geçmişinde saklı kalmış anıları gün yüzüne çıkarıyor. Bu kareler, yalnızca geçmişi belgelemiyor, aynı zamanda İstanbul'un ruhunu, kimliğini ve değişen yüzünü bugüne taşıyor" denildi.

Şenol'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ arşivinde yer alan fotoğraf arşivinin, izleyiciyi geçmişin İstanbul'unda görsel bir yolculuğa çıkarttığı belirtildi.

Sergi, 31 Temmuz'a kadar ücretsiz şekilde ziyaret edilebilecek.