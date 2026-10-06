Fairford üssüne saldırı iddiası soruşturmasında 22 yaşındaki İngiliz gözaltına alındı - Son Dakika
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Fairford üssüne saldırı iddiası soruşturmasında 22 yaşındaki İngiliz gözaltına alındı

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İngiltere Terörle Mücadele Polisi, ABD'nin kullandığı RAF Fairford Üssü'ne yönelik terör saldırısı iddiaları soruşturmasında 22 yaşındaki bir İngiliz'in Londra'nın Westminster bölgesinde gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelinin evi de arandı.

İngiltere'de ABD'nin kullandığı Fairford Hava Üssü'ne karşı terör saldırısı iddiaları kapsamında Terörle Mücadele Polisi, 22 yaşında bir İngiliz'in gözaltına alındığını duyurdu.

İngiltere Terörle Mücadele Polisi, geçen ay başlatılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ne yönelik terör saldırısı iddialarının incelendiği soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Londra'nın Westminster bölgesinde 22 yaşındaki bir İngiliz gözaltına alındı.

Şüphelinin evi de arandı.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki üs yakınlarında 27 Eylül'de 3 minibüs, patlayıcı taşıdığı şüphesiyle durdurulmuş, üssün yanındaki Whelford köyündeki 85 hane ise tahliye edilmişti.

Bölgede 400 metre çapında güvenlik kordonu oluşturulmuş, üssün girişlerine iş makineleri ve ağır tonajlı araçlar paralel şekilde park etmişti.

Minibüslerdeki 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken 1 İran-İngiliz çifte vatandaşı daha gözaltına alınmış, ABD ise burada bulunan savaş uçaklarını tahliye etmişti.

İsrail ve ABD'nin, İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusuna bağlı askeri uçaklar Fairford Üssü'nü kullanmıştı.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını kaydederken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da belirtmişti.

Kaynak: AA
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