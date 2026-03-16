Fajon'dan Gazze ve Batı Şeria Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, Gazze'deki durumu unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Fajon, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin bütün ülkeler için büyük bir yük haline geldiğini vurgulayan Fajon, tüm tarafların şiddeti ve saldırıları durdurması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve diplomasiye yeniden alan açılması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fajon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazze'de sivillerin öldürülmesi, Batı Şeria'da yaşanan korkunç gelişmeler, fiili ilhak ve kapalı insani yardım koridorları son derece endişe vericidir. İnsanlar geçimlerini sağlayamaz durumda. İran ile İsrail arasındaki gelişmelerin gölgesinde Gazze ve Batı Şeria'daki durumun unutulmaması gerekir."

Fajon, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de Ukrayna'ya tam desteğin sağlanması ve Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 17:31:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.