Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü'nde Bu Yıl Ödül Verilmedi - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü'nde Bu Yıl Ödül Verilmedi

23.07.2026 11:01  Güncelleme: 12:30
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Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği 7. Fakir Baykurt Roman Ödülü'nde seçici kurul, başvuran eserlerin hiçbirini ödüle değer bulmayarak 2026 yılında ödülün verilmemesine karar verdi.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Fakir Baykurt Roman Ödülü'nde, seçici kurul yarışmaya gönderilen eserlerden hiçbirini ödüle layık görmeyerek 2026 yılında ödülün verilmemesine karar verdi.

Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü sonuçlandı. Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Fakir Baykurt'un adını yaşatmak ve çağdaş Türk edebiyatına nitelikli eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen ödülde bu yıl dikkat çeken bir karar alındı.

Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, yazar Öner Yağcı, şair ve yazar Hidayet Karakuş, yazar Bahri Karaduman ile yazar ve eleştirmen Adnan Binyazar'dan oluşan seçici kurul, 16 Mart'ta başvuruları sona eren yarışma kapsamında gönderilen eserleri titizlikle değerlendirdi.

14 Temmuz tarihinde çevrim içi gerçekleştirilen seçici kurul toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda, yarışmaya gönderilen eserlerden hiçbirinin ödül için yeterli puanı alamadığına karar verildi. Kurul, bu nedenle 2026 Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün verilmemesini oy birliğiyle uygun buldu.

Çiğli Belediyesi, Fakir Baykurt'un edebi mirasını yaşatmayı ve yeni yazarları desteklemeyi sürdüreceğini belirtirken, yarışmaya eserleriyle katılan tüm yazarlara teşekkür etti. Önümüzdeki yıllarda da Fakir Baykurt Roman Ödülü'nü aynı titizlik ve saygınlık anlayışıyla belediye taraından düzenlemeye devam edileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü'nde Bu Yıl Ödül Verilmedi - Son Dakika

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