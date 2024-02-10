Karşılıksız çeklere ödeme yaparak faktoring firmasının dolandırılmasına ilişkin 11 şüpheli tutuklandı

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Karşılıksız çeklere ödeme yaparak faktoring firmasının dolandırılmasına ilişkin İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, faktoring firmasında çalışan bazı kişilerin, şüpheli firma sahibi ve şüpheli kişilerle birlikte hareket ederek, kabul edilebilir müşteri standartlarına uygun olmayan ve karşılıksız çıkan toplam 188 çeke komisyon karşılığında ödeme yaparak çalıştıkları firmayı zarara uğrattıklarını belirledi.

Faktoring firmasını dolandıran bu çalışanların bir süre sonda istifa ederek ayrıldıkları, birlikte hareket ettikleri şüpheli firmanın da üçüncü kişilere devredildiği anlaşıldı. Mağdur olan faktoring firmasının 2020-2021 arasında 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında o dönemde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklarınken 3'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.

Söz konusu dolandırıcılıkla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, 23 Ocak'ta İstanbul merkezli 24 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 44 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda 99 fişek, 63 çek ve 2 boş çek defteri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 24'ü kontrol şartıyla olmak üzere 33 şüpheli serbest bırakıldı.