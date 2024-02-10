Faktoring Şirketine Yönelik Operasyonda 25 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Faktoring Şirketine Yönelik Operasyonda 25 Şüpheli Tutuklandı

Faktoring Şirketine Yönelik Operasyonda 25 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda, çeke komisyon karşılığında faktoring şirketini ödeme yaptırarak 11 milyon 870 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 25 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca, fişek, çek ve boş çek defteri ele geçirildi.

10.02.2024 13:41
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İSTANBUL merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonlarla, 188 adet çeke komisyon karşılığında faktoring şirketini ödeme yaptırarak, şirketi 11 milyon 870 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, faktoring firmasının çalışanlarının, şüpheli firma sahibi ve şüpheli şahıslar ile birlikte hareket ederek, kabul edilebilir müşteri standartlarına uygun olmayan ve karşılıksız olan çeklere komisyon karşılığında ödeme yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin toplamda 188 adet çeke komisyon karşılığında faktoring firması tarafından ödeme yaptırdıktan sonra şüpheli firmaların üçüncü şahıslara devredildiği ve çalışanların birbirine yakın tarihlerde müşteki şirketten istifa ettikleri anlaşıldı.

Şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında şikayetçi firmayı 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik 14'ü tutuklu 3'ü yurt dışında olduğu belirlenen İstanbul merkezli olmak üzere 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet çeşitli ebatlarda fişek, 63 adet çek ve 2 adet boş çek defteri ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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