Falezlerden Düşen Balıkçı Kurtarıldı

10.05.2026 13:23
Antalya'da balık tutarken dengesini kaybedip düşen Yıldıray Akbaş, itfaiye tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da balık tutmak için falezlerden inerken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten kayalıklara düşen Yıldıray Akbaş (46), yaralandı. Cep telefonuyla yardım isteyen Akbaş, itfaiye tarafından kurtarılıp, hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Balık tutmak isteyen Yıldıray Akbaş, falezlerde bulunan dar ve eğimli patika yoldan inmeye başladı. Kayalık zeminde ilerlediği sırada dengesini kaybeden Akbaş, metrelerce yükseklikten düştü. Bulunduğu noktada mahsur kalan Yıldıray Akbaş, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, halatla Akbaş'ın bulunduğu yere indi. Kayalık alanda mahsur kalan Yıldıray Akbaş'a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı Akbaş, halatlarla bulunduğu noktadan çıkarılarak deniz polisine teslim edildi. Yıldıray Akbaş, polis botuyla Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada hazır bekleyen sağlık ekibine teslim edilen Akbaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldıray Akbaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. Akbaş'ın balık tutmak için yanında taşıdığı zıpkın ve çantasının da ambulansa alındığı görüldü.

Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Doğa, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
