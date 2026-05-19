Family Gemisi Gazze'ye İnsani Yardım Götürüyor

19.05.2026 01:05
Family gemisi, Akdeniz'de teknik arıza yaşadı. Türkiye kıyılarına çekiliyor, Adrasan'a ulaşması bekleniyor.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ve tıbbi destek götüren Family gemisinin Akdeniz'de seyir halindeyken teknik bir arıza nedeniyle acil durum yaşadığını belirterek, "Türkiye kıyılarına güvenli şekilde çekilen Family gemisinin gece yarısından sonra Adrasan Limanı'na ulaşması beklenmektedir." açıklamasında bulundu.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, filo bünyesinde Gazze'ye insani yardım ve tıbbi destek ulaştırmak amacıyla görev yapan Family isimli hastane gemisinin, Akdeniz'de seyir halindeyken teknik bir arıza nedeniyle acil durum yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun filoya yönelik müdahalesinden kısa bir süre önce geminin teknik arıza yaşadığı, bu nedenle Family gemisinin manevra kabiliyetini kaybederek açık denizde sürüklenmeye başladığı aktarıldı.

Gemide doktorlar, hukuki gözlemciler, Küresel Sumud Filosu yönetim kurulu üyeleri, uluslararası delegasyon temsilcileri ve mürettebat dahil toplam 27 kişi bulunduğu belirtilen açıklamada, gemide ayrıca Gazze halkı için hazırlanmış insani yardım malzemeleri, tıbbi ekipmanlar ve sağlık destek ürünlerinin yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Family gemisinin Gazze'de sağlık sistemi hedef alınan sivillere seyyar hastane hizmeti sunmak amacıyla özel olarak hazırlandığına dikkati çekilerek, "Teknik sorunun çözülememesi üzerine gemi kaptanı saat 12.00'de telsiz aracılığıyla Türk Sahil Güvenliğinden acil yardım talebinde bulunmuştur. Yardım çağrısının ardından Türkiye'den sevk edilen sahil güvenlik unsurları ve üç fırkateyn, iki saat içerisinde sürüklenen geminin bulunduğu noktaya intikal etmiştir." denildi.

Kötü hava şartları ve dalgalı deniz nedeniyle gemi personeli ile mürettebatın tahliyesinin mümkün olmadığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Sahil Güvenliği, ekipleri, geminin bordasına alarak güvenlik tedbirlerini devreye sokmuştur. Türkiye kıyılarına güvenli şekilde çekilen Family gemisinin gece yarısından sonra Adrasan Limanı'na ulaşması beklenmektedir. Başta Türk Sahil Güvenliği olmak üzere süreci yakından takip eden ve hızlı şekilde müdahalede bulunan Türkiye makamlarına teşekkür ediyoruz. Açık denizde yaşanan bu kritik süreçte gösterilen insani hassasiyet ve koordinasyon, gemide bulunan aktivistlerin ve sağlık gönüllülerinin güvenliği açısından hayati önem taşımıştır."

Açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedef alan sivil misyona yönelik tüm baskı, tehdit ve engellemelere rağmen Küresel Sumud Filosu'nun, uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı temelinde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

