Fantasİstanbul 2026 Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Fantasİstanbul 2026 Ödül Töreni Yapıldı

Fantasİstanbul 2026 Ödül Töreni Yapıldı
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İstanbul Fantastik Film Festivali, 'Algoritma'ya Biat Et' filmiyle sona erdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Fantastik Film Festivali" (Fantasİstanbul 2026), ödül töreniyle sona erdi.

Beyoğlu Cinemajestic'te gerçekleştirilen tören öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan festivalin artistik direktörü Kerem Akça, Fantasİstanbul'u kalıcı bir yapı olarak oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu yıl festivalde özgün uzun metraj yapımlara yer verdiklerini belirten Akça, "Sinemaseverlere 'özgün uzun film', Türkiye ve İstanbul prömiyeri garantisiyle yola çıktık. Bizim için gösterilecek filmlerin orijinalliği çok önemliydi." dedi.

Akça, kısa film festivallerinde otomatik başvuru sistemiyle oluşan yoğunluğun dışında, seçici ve nitelikli bir festival anlayışı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ulusal uzun film yarışmamızda bu yıl 10 film yarıştı. 'Algoritma'ya Biat Et', 'Barselo', 'Galata', 'Hatırladığım Ağaçlar', 'Hakkı' ve 'Noir', İstanbul prömiyeri desteğiyle festivalde yer aldı. Tematik festival prömiyerinde ise 'Ağustos Düşleri', 'Büyük Kuşatma' ve 'Turbo' filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Bunlara, Özgür Bakar'ın 'Musallat 3' filmi eklendi ve önemli bir seçkiyle gösterimlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl ayrıca 'Galata' filminin İstanbul prömiyeri kapalı gişe olarak gerçekleşti."

Fantastik filmlere de değinen Kerem Akça, "Fantastik filmi destekleyenler olarak bizim için yapılan 'aykırılık' yorumunun farkındayız. Bu bağlamda biz söz konusu bu 'aykırılık riski'ni hesaba katıyor, göze alıyoruz. Festival için belki de en önemli ve altı çizilmesi gereken yanımız ise benzersizlik kuralımız. Buradaki temel vurgu, sinemada benzersiz işleri ve yapımları desteklemek, sinemaseverle buluşturmak." ifadelerini kullandı.

"En İyi Ulusal Film Ödülü"nün sahibi "Algoritma'ya Biat Et" filminin oldu

Beş gün boyunca devam eden festivalde bu yıl, "Algoritma'ya Biat Et", "Barselo", "Galata", "Hakkı", "Hatırladığım Ağaçlar", "Noir", "Ağustos Düşleri", "Büyük Kuşatma", "Musallat 3" ve "Turbo" filmleri gösterildi.

Nedim Sabancı'nın sunduğu Fantasİstanbul 2026'nın ödül töreninde "Altın Cüce En İyi Ulusal Film Ödülü"ne aynı zamanda festivalin açılış filmi olarak gösterilen, yönetmenliğini Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun üstlendiği "Algoritma'ya Biat Et" layık görüldü.

Festivalin danışma kurulunda bu yıl Alex Proyas, Taylan Kardeşler, Onur Ünlü, Ömer Faruk Sorak ve Belçim Bilgin; Binnur Kaya başkanlığındaki yarışma jürisinde ise Neslihan Atagül, Mine Tugay, Bülent Çolak, Alper Mestçi, Soykut Turan ve Erdal Ayna yer aldı.

Festival boyunca düzenlenen söyleşilerde ise yönetmenler ve oyuncular, yapımların hazırlık süreci ve perde arkasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fantasİstanbul 2026 Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika

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