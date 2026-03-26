FAO'dan Çatışmalara Dikkat: Gıda ve Enerji Krizi Kapıda

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerin (BM) Roma merkezli Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların küresel emtia akışlarında şiddetli aksamalara yol açtığı, çatışmalar bugün dursa bile maliyetlerin istikrara kavuşmasının 2-3 ay sürebileceği uyarısında bulundu.

FAO Başekonomisti Maximo Torero, New York'taki BM Genel Merkezi'ne çevrim içi bağlanarak gazetecilere bilgi verdi.

Basra Körfezi'ndeki çatışmaların küresel emtia akışlarında hızlı ve şiddetli aksamalara yol açtığını vurgulayan Torero, saldırılardan önce Hürmüz Boğazı'nda günde 20 milyon varil petrol taşıyan gemi trafiğinin, saldırılarla yüzde 90 durduğunu belirtti.

Torero, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin "Çatışma bugün sona erse bile bu, maliyetlerin istikrara kavuşmasının 2-3 ay sürebileceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Çatışmaların bir iki hafta içinde bitmesi durumunda piyasaların bunu yaklaşık 3 ay içinde absorbe edebileceğini düşündüğünü aktaran Torero, ancak çatışmaların sürmesi halinde küresel olarak gıda ve enerji tedariki bakımından etkisinin daha da artacağını söyledi.

"Bu (çatışmalar) daha uzun süre devam ederse, durum oldukça endişe verici olacak"

Körfez ülkelerinin Güney Asya ve Doğu Afrika'dan milyonlarca göçmen işçiye ev sahipliği yaptığına da işaret eden Torero, süren çatışmaların söz konusu çalışanların ülkelerine para gönderme kapasitelerini azaltacağını kaydetti.

Torero, "Gerçekçi olmalıyız, eğer bu (çatışmalar) daha uzun süre devam ederse, durum oldukça endişe verici olacak ve o zaman bu riskleri en aza indirmek için mümkün olan her çözümü bulmamız gerekecek." dedi.

AA muhabirinin, bölgedeki mevcut çatışmanın etkileri üstüne iklim değişikliğine bağlı olası kuraklık ve sel gibi felaketlerin hesaba katılıp katılmadığı sorusuna Torero, "Benim işim piyasalara bilgi sağlamak. Bu sorunun bir ay içinde sona ermesini umuyorum ancak yakında El Nino olacak. Eğer El Nino gerçekleşir ve güçlü olursa, bu faktörlerin, iklim etkisinin ve artan girdi maliyetlerinin birleşimi durumu önemli ölçüde kötüleştirecektir." yanıtını verdi.

Torero, "Bu yüzden şu anda sürekli olarak geçicilikten bahsediyorum ve mesajım şu ki, bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Çünkü aksi takdirde sonuçlar farklı olabilir. Çok dramatik olabilir, hatta Ukrayna'da yaşananlardan bile daha kötü olabilir." ifadelerini kullandı.