Fare Zehri Yiyen Çocuk Hastaneye Sevk Edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Danişment köyünde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre; D.K. isimli 2 yaşındaki erkek bebek, annesi mutfaktayken yanlışlıkla fare zehri yuttu.
Durumu fark eden anne, oğlunu özel araçla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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