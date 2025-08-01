Fare Zehri Yiyen Çocuk Hastaneye Sevk Edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Danişment köyünde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre; D.K. isimli 2 yaşındaki erkek bebek, annesi mutfaktayken yanlışlıkla fare zehri yuttu.

ANNESİ HEMEN HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Durumu fark eden anne, oğlunu özel araçla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.