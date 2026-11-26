AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, " Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanılmasını şiddetle kınıyorum. İsrail söz konusu olduğunda ifade özgürlüğüne sınır çizen, Filistin bayrağı açan taraftarlarımızı ise polis gücüyle susturmaya kalkan bu çifte standardı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanılmasını şiddetle kınıyorum. İsrail söz konusu olduğunda ifade özgürlüğüne sınır çizen, Filistin bayrağı açan taraftarlarımızı ise polis gücüyle susturmaya kalkan bu çifte standardı reddediyoruz. Filistin bayrağını tribünden indirerek İsrail'in işgaline yükselen itirazı susturamazsınız. Filistin halkının özgürlük talebini dile getiren Beşiktaş taraftarını selamlıyoruz. İşgale isyan, Filistin'e özgürlük."