Faruk Çelik'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli mesafeler alındığını söyledi.

Çelik, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye çalışmaları olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalarla teröre insan kaynağı ve motivasyon sağlayacak ortamın bitirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Çelik, "Bu konuda önemli mesafeler alındı." dedi.

Çelik, "Terörsüz Türkiye konusunda atılması gereken ve yapılması gereken ne varsa yapılması noktasında geniş kitlelerin bir birlikteliği var." diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede önemli mesafe alındığına işaret eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir diğer konu sosyal barış. Son derece önemli. İşçilerimiz, iki yılda bir kamu işçileri toplu sözleşmesini gerçekleştiriyorlar. Kamu işçilerinin, sendikaların ve çalışanların memnun olduğu, kamunun da bu konuda attığı adımların memnuniyet uyandırdığına hepimiz şahit olduk. Yani uzlaşıyla biten bir toplu sözleşme süreci oldu. Önümüzdeki süreçte memurlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Umuyorum ki o konuda da istenilen adımlar gerçekleşmiş olur."

Çelik, Gazze'de yaşananların hiçbir yönüyle izah edilemeyeceğinin altını çizerek, "Türkiye'nin bu konuda devlet olarak Filistin için tam bir mesai harcadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Orada yaşananlar çok ağır olaylar, ağır travmalar, büyük vahşetler. Bunun sona ermesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, hükümeti olarak üzerimize düşen ne varsa tam bir gayretle gerçekleştirmeye çalıştığımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çelik, Artvin'de devam eden projelerin bitirilmesi için ilgili kurumlarla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.