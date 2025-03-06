Fas, 6 Apache Helikopteri Teslim Aldı

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Fas ordusu, savunma kabiliyetlerini modernize etme ve askeri hazırlığını güçlendirme çabaları çerçevesinde 6 adet Apache AH-64E savaş helikopterini teslim aldığını duyurdu.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, başkent Rabat kuzeybatısındaki Sale şehrinde bulunan 1. Hava Üssü'nde söz konusu helikopterlerin teslim töreni gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, törene Ulusal Savunma İdaresi'nden Sorumlu Delege Bakan Abdullatif Ludiyi, çok sayıda askeri yetkili ve bakanın yanı sıra ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley başkanlığındaki üst düzey bir Amerikan heyetinin katıldığı ifade edildi.

Bu adımın, Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatlarının uygulanması çerçevesinde atıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu helikopterlerin edinilmesinin, Fas ile ABD arasındaki güvenlik ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklığı yansıtmasının yanı sıra Fas silahlı kuvvetlerinin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğu dile getirildi.

Washington ve Rabat, eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Ekim 2020'de Fas'a yaptığı resmi ziyaret sırasında 10 yıl boyunca askeri işbirliğini artırmayı amaçlayan bir anlaşma imzalamıştı.

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower'ın 2025 yılı sınıflandırmasına göre, Fas ordusunun elinde hiç savaş helikopteri bulunmazken, komşusu Cezayir'in ise 74 saldırı helikopteri bulunuyor. Bu da Fas'ın ilk kez saldırı helikopteri edindiği anlamına geliyor.