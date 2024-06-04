Fas Dışişleri Bakanı: Terör kurbanlarının yüzde 60'ı Sahra Altı Afrika'da - Son Dakika
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Fas Dışişleri Bakanı: Terör kurbanlarının yüzde 60'ı Sahra Altı Afrika'da

Fas Dışişleri Bakanı: Terör kurbanlarının yüzde 60\'ı Sahra Altı Afrika\'da

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Marakeş Platformu'nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, dünya genelindeki terör kurbanlarının yüzde 60'ının Sahra Altı Afrika'da olduğunu belirtti. Burita, Afrika'da terör tehdidinin giderek kötüleştiğini vurgulayarak, geçen yıl sadece Batı Afrika bölgesinde 1800'den fazla terör saldırısı gerçekleştiğini ifade etti. Marakeş Platformu, Afrika'da terörle mücadele ve güvenlik teşkilatlarının liderleri arasında fikir alışverişine ve stratejilerin değerlendirilmesine imkan sağlamayı amaçlıyor.

04.06.2024 23:31
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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, dünya genelindeki terör kurbanlarının yüzde 60'ının Sahra Altı Afrika'da olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burita, Afrika'da terörle mücadele ve güvenlik teşkilatlarının başkanlarının katılımıyla Fez kentinde düzenlenen Marakeş Platformu'nun açılış oturumunda konuştu.

Burita, "Dünyadaki terör kurbanlarının yüzde 60'ı Sahra Altı Afrika'da bulunuyor. Bu da Afrika'da terör tehdidinin giderek kötüleştiğini gösteriyor." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı, sadece Batı Afrika bölgesinin geçen yılın ilk yarısında 1800'den fazla terör saldırısına sahne olduğunu ifade etti.

Hem içerik hem de katılım açısından Marakeş Platformu'nun sürekli ve olumlu şekilde gelişmesinden övgüyle söz eden Burita, bu sene üçüncü oturumu düzenlenen platforma Afrika ülkeleri, bölgesel, uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere Birleşmiş Milletlere üye devletlerin temsilcilerden yaklaşık 60 delegasyonun katıldığını aktardı.

Fas'ın Fez kentinde bugün başlayan Marakeş Platformu'nun yarın sona ermesi bekleniyor.

Fas ve Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi'nin ortak girişimi olan "Marakeş Platformu" 2022 yılında hayata geçirilmişti. Platform, Afrika'da terörle mücadele ve güvenlik teşkilatlarının liderleri arasında fikir alışverişine; stratejilerin değerlendirilmesine imkan sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas Dışişleri Bakanı: Terör kurbanlarının yüzde 60'ı Sahra Altı Afrika'da - Son Dakika

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