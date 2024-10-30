Fas-Fransa Ekonomi Forumu'nda 21 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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Fas-Fransa Ekonomi Forumu'nda 21 Anlaşma İmzalandı

Fas ve Fransa, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanında 21 anlaşma imzaladı.

30.10.2024 05:46
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Fas ile Fransa arasında düzenlenen ekonomi forumunda çeşitli alanlarda 21 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Başkent Rabat'daki Fas-Fransa Ekonomi Forumu'nda dağıtılan tanıtım broşürlerine göre, bu anlaşmalar iki ülke arasında ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji, eğitim, bilimsel araştırma, tarım ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Anlaşmalardan biri de Batı Sahra'daki illerin kalkınmasını içeriyor.

Anlaşmaları Fas tarafından İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Fransa tarafından ise Fransız şirketi "Veolia"nın Genel Müdürü imzaladı.

Bu arada 28 Ekim'de Fas'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi temaslarının bugün sona ermesi bekleniyor.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas-Fransa Ekonomi Forumu'nda 21 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

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