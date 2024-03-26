Fas Hoşgörü ve Medeniyetlerarası Diyalog Merkezi, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamlarını buluşturduğu bir iftar programı düzenledi.
Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen iftar programında Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamlarının aynı masada bir araya geldiği belirtildi.
İftar programının, "farklı halklar ve semavi dinler arasındaki hoşgörü, barış ve bir arada yaşama ruhunu derinleştirmek ve yaymak için düzenlendiği" kaydedildi.
Programın, Hristiyanların Paskalya, Yahudilerin Purim bayramına denk geldiğine vurgu yapıldı.
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