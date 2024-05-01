Fas'ın Tanca kenti Uluslararası Caz Günü 2024 etkinliklerine ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Fas'ın Tanca kenti Uluslararası Caz Günü 2024 etkinliklerine ev sahipliği yaptı

Fas\'ın Tanca kenti Uluslararası Caz Günü 2024 etkinliklerine ev sahipliği yaptı

Fas'ın Tanca kentinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ortaklığında düzenlenen Uluslararası Caz Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliğe, ünlü piyanist Herbie Hancock ve Faslı sanatçı Abdullah El-Kerud gibi birçok sanatçı katıldı. Fas Kültür ve Gençlik Bakanı, Fas Kralı'nın danışmanı ve ABD'nin Rabat Büyükelçisi de etkinliği izledi. Tanca, Afrika kıtasında Uluslararası Caz Günü'ne ev sahipliği yapan ilk şehir oldu.

01.05.2024 04:03
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Fas'ın Tanca kentinde Uluslararası Caz Günü 2024 etkinlikleri düzenlendi.

Uluslararası Caz Günü etkinlikleri Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ortaklığında gerçekleştirildi.

Çeşitli gösteri ve söyleşilerin yer aldığı etkinliğe, aralarında ABD'den ünlü piyanist Herbie Hancock ile Fas'tan Abdullah El-Kerud'un da bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda sanatçı katıldı.

Etkinliği, Fas Kültür ve Gençlik Bakanı El-Mehdi Binsaid, Fas Kralı'nın danışmanı Andre Azoulay ve ABD'nin Rabat Büyükelçisi Puneet Talwar da izledi.

Böylece Tanca, Uluslararası Caz Günü'ne Afrika kıtasında ev sahipliği yapan ilk şehir oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ın Tanca kenti Uluslararası Caz Günü 2024 etkinliklerine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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