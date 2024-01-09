Fas, kenevirin tıbbi ve endüstriyel kullanımı için ekonomik bölge kurmayı planlıyor

Fas, kenevirin tıbbi ve endüstriyel kullanımı için dönüştürülmesine yönelik ilk ekonomik bölgeyi kurmayı planladığını duyurdu.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberinde, Fas'ın, "tıbbi, kozmetik ve endüstriyel amaçlı ürünler çıkarmak amacıyla Hint kenevir bitkisinin dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere ülkenin kuzeyindeki İsakin'de 10 hektarlık alanda bir ekonomik bölge kurmayı" planladığı belirtildi.

Haberde, bu alanın geliştirilmesi için 45 milyon dirhem (4,5 milyon dolar) tahsis edildiği bildirildi.

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarı 11 Mart 2021'de Bakanlar Kurulunda kabul edilmişti.

Fas Hint Keneviriyle İlgili Faaliyetleri Yasallaştırma Ulusal Ajansından Aralık 2023'te yapılan açıklamada, Kasım 2023 sonuna kadar tıbbi ve endüstriyel kullanımlar için 609 lisans verildiği duyurulmuştu.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.