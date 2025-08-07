Fas Kralı'ndan Cezayir'e Diyalog Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas Kralı'ndan Cezayir'e Diyalog Çağrısı

07.08.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir ile sorunları çözmek için diyalog çağrısında bulundu.

Uzmanlar, Fas Kralı 6. Muhammed'in Cezayir ile aralarındaki "çözülmemiş meseleler" konusunda diyaloğa hazır olduğuna ilişkin açıklamasının iki ülke ilişkileri için bir fırsat olabileceğini değerlendiriyor.

Fas Kralı, 30 Temmuz'da tahta çıkışının 26. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada komşu Cezayir ile aralarındaki "çözülmemiş meseleler" konusunda "açık ve kardeşçe bir diyaloğa" hazır olduğunu yineledi.

Kral 6. Muhammed, Fas'ın Batı Sahra anlaşmazlığı sorununa "kazananın veya kaybedenin olmadığı, tüm tarafların itibarını koruyan bir çözüm bulunması" konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Cezayir tarafı Fas Kralı'nın çağrısı karşısında sessizliğini korurken, Polisario Cephesi, "tek çözümün, bölge halkının kendi kaderini tayin ve bağımsızlık hakkını tanıyan uluslararası hukuka uygun demokratik bir çözüm olduğunu" ifade etti.

Fas ile Cezayir arasındaki sınır, başta Cezayir'in desteklediği Polisario Cephesi ile Rabat yönetiminin karşı çıktığı Batı Sahra bölgesi konusu olmak üzere siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 1994'ten bu yana kapalı durumda.

Rabat yönetimi 2007'de Sahra bölgesine geniş bir özerklik önermiş, Polisario Cephesi ise Cezayir'in desteklediği bir öneriyle kendi kaderini tayin etme hakkı için referandum çağrısında bulundu.

Adil çözüm

Fas Kralı, tahta çıkışının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Benim tutumum net ve sabittir. Cezayir halkı kardeş bir halktır ve Fas halkıyla köklü insani ve tarihi bağlara sahiptir. Dil, din, coğrafya ve ortak kader bağlarıyla birbirlerine bağlıdır." dedi.

Cezayir yönetimi sessizliğini korurken, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise temmuz ayında ülkesinin Birleşmiş Milletlerin (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya desteğini yineledi.

Tebbun, söz konusu desteğin "sahra halkının kendi kaderini teyit etme hakkını güvence altına alan, uluslararası meşruiyete dayalı adil bir siyasi çözüme ulaşmak" olduğunu söyledi.

Fas Kralı'nın bu çağrısı Cezayir-Fas ilişkileri için bir fırsat

Cezayirli uluslararası ilişkiler alanında araştırmacı Velid Kebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fas Kralı'nın diyalog çağrısı 2018 ve 2022'deki çağrılardan farklı bir bağlamda geliyor." dedi.

Kebir, bunun sebebinin Batı Sahra sorununda son birkaç yıldır yaşanan gelişmelere, özellikle de BM Güvenlik Konseyi düzeyinde sorunun çözümü için ABD arabuluculuğuna gidileceği yönündeki söylentilerle ilgili olduğunu aktardı.

Cezayirli uzman, "Fas Kralı'nın son çağrısı iki ülke arasında diyalog kurulması, büyükelçilerin yeniden görevlendirilmesi, hava yolunun yeniden açılması ve sorunların kademeli olarak çözülmesi için tarihi bir fırsat." diye konuştu.

Kebir, Fas-Cezayir ilişkilerinin uzun yıllardır normal olmadığı göz önüne alındığında kademeli çözümlerin önemli olduğunu, iletişim kanallarının açılması için diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini kaydetti.

Son aylarda birçok ülkenin Fas'ın Sahra bölgesine yönelik özerklik önerisine destek vermesi Cezayir'i öfkelendirdi.

Diyalog ve çözümün önemi

Kebir, iki ülkenin diğer ülkede ikamet eden vatandaşlarının maslahatı için bazı çözümler bulunması, ekonomik işbirliğinin harekete geçirilmesi ve sınır kapılarının yeniden açılmasının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"İki ülkenin sükunet ve akılcılıkla diyaloğa yönelmesi gerektiğini" kaydeden Kebir, "Pragmatik bir diyaloğun teşvik edilmesi gerekiyor." dedi.

Kebir, Batı Sahra'daki sorununa da işaret ederek, "İki ülkenin uzlaşıya dayalı bir çözüm bulmak için diyalog içerisinde olması gerekiyor." ifadesini kullandı .

Bu dosyanın çözüme ulaşıp kapatılmasının iki ülkeyi zafere taşıyacağını, Kuzey Afrika bölgesinin rahat bir nefes alacağını ve Mağrip bölgesinin de durgunluğa neden olan çıkmazdan çıkacağını dile getiren Kebir, medyaya, diyalog çağrılarına şiddet yoluyla yanıt verilmemesi çağrısında bulundu.

"Fas'ın el uzatma politikası"

Fas'taki Abdulmelik es-Suudi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Profesörü Muhammed Umrani Buhabza ise Fas Kralı 6. Muhammed'in konuşmasındaki "Cezayir'deki kardeşlerimize el uzatma konusundaki kararlılığımız, halklarımızın birliğine ve bu talihsiz durumun üstesinden birlikte gelebileceğimize olan inancımızdan kaynaklanıyor." ifadesine dikkati çekti.

Buhabza, Fas Kralı'nın "uzatılan el" ifadesini ilk kez kullanmadığını bunun elin ortaklıklar ve ikili programlar vasıtasıyla çok sayıda icraat ve öneriyi içerdiğini kaydetti.

Fas'ın daha önce uzattığı ele Cezayir'in karşılık vermediğini savunan Buhabza, Fas'ın diplomatik kazanımları düşünüldüğünde uzanan el politikasının daha güçlü bağlamda gerçekleştiğini aktardı.

Buhabza, Fas'ın kazanımları arasında Fransa, İspanya ve ABD gibi girişimi destekleyen birçok ülkenin yanı sıra İngiltere ve Portekiz'in de özerklik girişimine destek vermesinin yer aldığını kaydetti.

Fas Kralı'nın yeni diyalog çağrısını, "Fas'ın Afrika kıtasında başlattığı ve işbirliğini artırmayı amaçlayan stratejik girişimler çerçevesinde geldiği" değerlendirmesinde bulunan Buhabza, "Bu çağrının başarısı sorunların çözümü konusundaki iradenin seviyesine bağlı." dedi.

Buhabza, Batı Sahra sorunuyla ilgili ise "zor" olarak değerlendirdiği bu konuya çözüm arama aşamasına geçmenin büyük bir cesaret ve bilgelik gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Cezayir, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas Kralı'ndan Cezayir'e Diyalog Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Nazan Öncel ’Yakışıklı güvenlik’’ ile video çekti, tepkiler gecikmedi Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik'' ile video çekti, tepkiler gecikmedi
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Filistin’in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze’de insani yardım beklerken öldürüldü Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
18:22
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
18:21
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı
'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
18:06
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:49
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
17:44
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
17:33
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki
Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
17:30
Fenerbahçe’den yılın takası
Fenerbahçe'den yılın takası
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 13:27:41. #7.11#
SON DAKİKA: Fas Kralı'ndan Cezayir'e Diyalog Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.