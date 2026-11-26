Fas, ulusal savunma ve güvenlik sanayisinin geliştirilmesine yönelik yol haritasının finansmanı için 2,2 milyar dolar tahsis edildiğini açıkladı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın aktardığına göre, Fas Kralı 6. Muhammed, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende, ulusal savunma ve güvenlik sanayisinin geliştirilmesine ilişkin yol haritasının finansmanını sağlamak amacıyla 2,2 milyar dolar tahsis edilmesini öngören iki çerçeve anlaşması imzalandı.

Törende konuşan Fas Yatırım ve İhracatı Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Ali Sıddıki, devletin bu stratejisini yürütmekle görevlendirilen kurumun "Fas Savunma ve Güvenlik Sanayileri Ajansı" adını aldığını belirtti.

Sıddıki, Ulusal Güvenlik ve Savunma Sanayini Geliştirme Planı kapsamında 2035 yılı itibarıyla en az 5 milyar dolar gelir hedeflendiğini kaydetti.

Yol haritasıyla ülkedeki silahlı kuvvetler ve güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarının yüzde 40'ının karşılanması için çaba gösterildiğini vurgulayan Sıddıki, sektörün gelişmesiyle 2035'e kadar doğrudan ve dolaylı olarak en az 50 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sıddıki, ajansın insansız hava araçları, otonom sistemler, kara, deniz ve siber güvenlik sistemleri, savunma elektronikleri ile yapay zeka alanlarını kapsayan savunma sanayilerinin geliştirilmesi için çalışacağına dikkati çekti.

Fas, 2020'de savunma ve güvenlik ekipmanları, silah ve mühimmatın üretimi, ticareti, ithalatı ve ihracatını düzenleyen bir yasayı kabul ederek yerli bir askeri sanayinin kurulmasının önünü açmıştı.

Fas ve Hindistan, 23 Eylül 2025'te askeri sanayi işbirliğinin bir parçası olarak, Fas'ın batısındaki Berşid şehrinde zırhlı savaş araçları üretimi için bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.