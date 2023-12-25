Fas Sahil Güvenlik Birimleri 57 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Fas açıklarında Sahra Altı Afrika ülkelerinden 57 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Fas sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneybatısındaki Dahle kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu durdurduğu belirtildi.

Botta İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na gitmek için yola çıkan Sahra Altı Afrika ülkelerinden 57 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi. Aşırı yorgun oldukları görülen düzensiz göçmenlerin ilk yardım müdahalesinin ardından Dahle sahilinde güvenlik güçlerine teslim edildiği ifade edildi.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.