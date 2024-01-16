Fas, su kıtlığı kriziyle mücadele için acil eylem planı duyurdu

Fas, ülkedeki su kıtlığı kriziyle mücadele etmek ve özellikle su sıkıntısı yaşanan şehir ile köylerde güvenli içme suyu temininin sağlanması için "acil" bir eylem planı duyurdu.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Fas Kralı 6. Muhammed'in başkanlığında ülkedeki su sorunu görüşmek için toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ekipman ve Su Bakanı Nizar Bereke, mevcut durumla mücadele etmek ve özellikle su sıkıntısı yaşayan veya yaşaması muhtemel olan şehirler, merkezler ve köylerde içme suyu teminini sağlamak için ilgili sektörler tarafından hazırlanan acil eylem planını sundu.

Bakan Bereke, Eylül 2023 ile 15 Ocak 2024 arasında yağışlarda ortalama yüzde 70 azalma kaydedildiğini, barajların doluluk oranın da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5'ten yüzde 23,2'ye düştüğünü belirtti.

Bereke, acil planın, mevcut barajlar, kuyular ve tuzdan arındırma tesisleri düzeyinde kaynakların optimum düzeyde harekete geçirilmesi, suyun taşınması ve temini için acil durum ekipmanlarının kurulması ve sulama suyu kullanımını kısıtlayacak önlemlerin alınması da dahil kısa vadede bir dizi önlemi içerdiğini dile getirdi.

Fas Kralı 6 Muhammed de ilgili sektörlere ve kurumlara, su güvenliği sorununu çözmek ve ülkenin tüm bölgeleri düzeyinde içme suyu tedarikini sağlamak için çabalarını artırmaları çağrısında bulundu.

Fas, üst üste 5 yıldır, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının bel kemiğini oluşturan tarım sektörünün karşı karşıya olduğu tehlikelerin gölgesinde ciddi bir kuraklık tehdidi yaşıyor.

Su kıtlığının son yıllarda yağışların azalmasına bağlanan Fas'ta yıllık su açığı bir milyar metreküpe ulaşıyor.

Yağışların azalmasının nehir seviyelerinde önemli bir düşüşe neden olduğu, Fas'ın en büyük nehirlerinden biri olan kuzeydeki Melviye Nehri'nin, şiddetli kuraklık ve aşırı su tüketimi nedeniyle tarihinde ilk kez döküldüğü Akdeniz'e ulaşamaz hale geldiği belirtiliyor.