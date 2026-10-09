19 ülkeden 200'den fazla havacılık ve savunma şirketi, Fas'ın Marakeş kentindeki 2026 Marakeş Hava Gösterisi'ne katılıyor. Çarşamba günü başlayan etkinlik cumartesi günü sona erecek.
MARAKEŞ, 9 Ekim (Xinhua) -- Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 2026 Marakeş Hava Gösterisi'ne 19 ülkeden 200'den fazla havacılık ve savunma şirketi katılıyor. Çarşamba günü başlayan etkinlik cumartesi günü sona erecek.
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9.10.2026 13:16:55. #7.13#
SON DAKİKA: Fas'ta 2026 Marakeş Hava Gösterisi'ne 19 ülkeden 200'den fazla şirket katılıyor - Son Dakika
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