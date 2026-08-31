Rabat'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Fas'ın başkenti Rabat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Fas Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey yetkilileri, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükelçi Kılıç, konuşmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunarak başladı.

Kılıç, 30 Ağustos Zaferi'nin Türkiye'nin modern tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

"30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliği söz konusu olduğunda, kararlılığının, cesaretinin, gücünün ve direncinin yakın tarihimizdeki en önemli simgelerinden biri olmuştur." diyen Kılıç, 30 Ağustos'ta kazanılan zaferin mimarı Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletimiz için daima bir gurur kaynağı olacağını söyledi.

Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dost, kardeş ve müttefik ülkelerle işbirliğine, bilgi ve tecrübe paylaşımına büyük önem verdiğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Burgazada korvetini temmuz ayında Tanca Limanı'nda ağırlamaktan gurur duyduklarını aktaran Kılıç, "Bu ziyareti, Fas Kraliyet Donanması'na ait bir gemiyle gerçekleştirilen PASSEX geçiş eğitimlerinin takip etmiş olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Büyük Zafer'i mümkün kılan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Törenin ardından konuklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini konu alan fotoğraf ve maketlerden oluşan sergiyi gezdi.