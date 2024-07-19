Fas'ta 56 düzensiz göçmen Atlas Okyanusu'ndan kurtarıldı

Güncel

Fas'ta Atlas Okyanusu açıklarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkedeki Tarfaya Limanı açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı belirtildi.

Söz konusu düzensiz göçmenlerin 8'i kadın, biri çocuk 56 kişi olduğu kaydedilen açıklamada, gerekli idari işlemleri yürütmek üzere Jandarma Komutanlığına teslim edilmeden önce düzensiz göçmenlere ilk yardım hizmeti verildiği aktarıldı.

Fas İçişleri Bakanlığından 23 Ocak'ta yapılan açıklamada, geçen yıl 75 bin 184 düzensiz göçmenin yakalandığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.