Fas'ta Direniş Mesajları

Güncel

Fas'ta siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları (STK), Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından yaptıkları açıklamalarla direnişe devam edeceklerini belirtti.

Adalet ve Kalkınma Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın öldürülmesinin, İsrail'in sömürgeci, cani ve kan emici yapısını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı ifade edildi.

Açıklamada, Arap ve İslam alemine İsrail'le mücadelede birlik olma ve anlaşmazlıkları bir kenara bırakma çağrısı yapıldı.

Filistin için Ulusal Çalışma Grubunun açıklamasında Nasrallah suikastı, "terör suçu" olarak nitelendirildi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kuruluncaya ve zafer kazanılıncaya kadar direnişe devam edileceği vurgulandı.

Fas Normalleşmeye Karşı Gözlemevi ise Nasralah'ın uzun bir direniş sürecinin ardından öldürüldüğü belirtildi ve direnişe desteğin süreceği aktarıldı.

Öte yandan, başkent Rabat'ta onlarca Faslı Nasrallah'ın öldürülmesini protesto etti.

Gösteriye katılanlar, "Nasrallah sen istirahate çekil biz mücadeleye devam edeceğiz", "Diz çökmeyeceğiz, top sesi bizi korkutamaz" ve "Lübnan direnişine halk selamı" sloganları attı, " Gazze'den Beyrut'a direniş ölmeyecek", "Tufan'dan sonra Nekbe olmayacak, düşmanla normalleşme olmayacak" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin için Ulusal Çalışma Grubu üyesi Reşid el-Feluli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas halkının düzenledikleri gösterilerle Filistin ve Lübnan direnişine destek vermeye devam edeceğini söyledi.