Fas'ta düzensiz göç operasyonlarında 269 kişi yakalandı

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Fas'ın güney bölgelerinde düzenlenen 5 operasyonda Sahra Altı Afrika ülkelerinden 269 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik birimlerinin Tantan kentinde 3 farklı yasa dışı göç girişimini engellediği, operasyonlarda 147 kişinin yakalandığı anlatıldı.

Deniz Kuvvetlerinin ise Tantan ve Ed-Dahile'de 122 düzensiz göçmeni kurtardığı aktarılan açıklamada, göçmenlere gerekli ilk yardımın yapıldığı ve ilgili birimlere teslim edildiği bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fas İçişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, geçen sene 75 bin 184 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurmuştu.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.