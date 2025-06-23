Fas'ta Filistin'e Destek Gösterisi

RABAT, 23 Haziran (Xinhua) -- Fas'ın başkenti Rabat'ta Filistinlilere destek için düzenlenen gösteride Fas ve Filistin bayrakları taşıyan insanlar, 22 Haziran 2025.
Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasıyla birlikte binlerce Faslı, pazar günü başkent Rabat'ta Filistin'e destek vermek için bir araya geldi. (Fotoğraf: Huo Jing/Xinhua)
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