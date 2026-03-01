Fas'ta İran Protestosuna İzin Yok

Fas'ta güvenlik güçleri, ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan göstericilere izin vermedi.

Başkent Rabat'taki parlamento binası önünde ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almasını reddetmek ve İran ile dayanışma göstermek amacıyla organize edilen gösteriye, güvenlik güçleri izin vermedi.

Göstericiler, dağılmadan önce "ABD halkın düşmanıdır, savaşlar artık yeter" ve "Siyonistlere de Amerikalılara da hayır" gibi sloganlar attı.

Ayrıca, ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde de İran ile dayanışma amacıyla yapılması planlanan gösteriye güvenlik güçleri müsaade etmedi.

Tanca'da toplanan kalabalık, gösteri düzenlemeden güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.