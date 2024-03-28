Fas'ta İsrail'e Destek Gösterileri: Gazze'ye Yardım Çağrısı

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Fas'ın bazı vilayetlerinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu "Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu"nun çağrısıyla ülkenin El-Cedide, Kazablanka, Marakeş ve Miknas vilayetlerinde binlerce kişinin katıldığı gece gösterileri gerçekleşti.

İsrail'in yaklaşık 6 aydır devam eden saldırılarını ve tam ablukasını protesto eden Faslılar, Filistin'in yalnız bırakılmaması talebinde bulunarak, 2,3 milyon Filistinlinin felakete maruz kaldığı Gazze'ye yardım için Arap ve İslam ülkelerinin derhal harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Faslı göstericiler, "Mescid-i Aksa'nın kapısı demirdir ve onu ancak şehitler açar", "Aksa'nın kapısını ancak devrimciler açar" ve "Ey Aksa halkı, zafer ve özgürlüğü elde edinceye kadar yürü" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.