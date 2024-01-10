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Fas'ta İsrail'e Karşı Gösteri Yapıldı - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'e Karşı Gösteri Yapıldı

Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi. Göstericiler, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı sesiz kalmakla suçladı ve İsrail ile Fas arasındaki normalleşme anlaşmasının iptal edilmesini talep etti. Filistinlilere destek gösterileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Fas'ın farklı şehirlerinde düzenleniyor.

Fas\'ta İsrail\'e Karşı Gösteri Yapıldı
10.01.2024 - 00:07,  Güncelleme: 00:09
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Fas'ta İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıların durdurulması talebiyle başkent Rabat'taki parlamento binası önünde gösteri yapıldı.

Sivil toplum kuruluşu Ümmet'in Sorunlarını Destekleme Kurumunun organize ettiği gösteriye katılan onlarca kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması konusunda aciz ve sesiz kalan uluslararası toplumu kınayan sloganlar attı.

Batı ülkelerini İsrail ile gizli anlaşma içinde olmakla suçlayan ve sivillerin hedef alınması karşısındaki sessizliği kınayan göstericiler, ellerinde İsrail ile Fas arasındaki normalleşme anlaşmasının iptal edilmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesi aleyhinde sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her gün Fas'ın farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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