Fas'ta İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas'ta İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

Fas'ın Miknas kentinde Filistin'i Destekleme Fas Cephesi ve Filistin için Ulusal Eylem Grubunun çağrısıyla düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığın son bulmasını talep etti. Göstericiler, uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak için İsrail'e baskı kurma acizliğine tepki gösterdi ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. Ayrıca, ellerinde taşıdıkları boş tabak ve tencerelerle Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına dayatılan açlığa dikkat çekti.

14.03.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Filistin'i Destekleme Fas Cephesi ve Filistin için Ulusal Eylem Grubunun çağrısıyla Fas'ın Miknas kentinde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne destek yürüyüşü yapıldı.

Gösteride Filistin halkına destek sloganları atan Faslılar, İsrail'in Gazze halkına dayattığı açlığın son bulmasını talep etti.

Uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak için İsrail'e baskı kurma acizliğine tepki gösteren göstericiler, İsrail aleyhinde çeşitli sloganlar attı.

Faslı göstericiler, yürüyüşleri boyunca ellerinde taşıdıkları boş tabak ve tencereleri çalarak Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına dayatılan açlığa dikkati çekti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kars'ta Şubat Ayında 259 Konut Satıldı
    11:14 Kars'ta Şubat Ayında 259 Konut Satıldı

    Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satışı gerçekleşti. Kars'ta ise 259 konut satışı yapıldı. İstanbul, en yüksek konut satışına sahip il oldu.

  • Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
    11:13 Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

    Ardahan'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.

  • Balıkesir'de Kolonya Üretimi Yapan Kardeşler İhracatı Artırmayı Hedefliyor
    11:12 Balıkesir'de Kolonya Üretimi Yapan Kardeşler İhracatı Artırmayı Hedefliyor

    Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor. Himmet Soyak'ın 62 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca Sındırgı ilçesinde küçük bir atölyede başladığı, daha sonra oğlu Kudret Soyak'a geçen kolonya üretimi, torunları 40 yaşındaki kimyager Himmet Soyak ve Pervin Çakır tarafından sürdürülüyor. İhracata 10 yıl önce başlayan kardeşler, Arnavutluk, Bahreyn ve Almanya'ya kolonya gönderiyor. Balıkesir kent merkezindeki Atatepe Sanayi Sitesi'nde yeni bir fabrika kurarak 15 kişi istihdam eden kardeşler, ihracatı artırarak 15 ülkeye ürün göndermeyi amaçlıyor.

  • Vali Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşıyor
    11:12 Vali Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşıyor

    Vali Musa Işın, Parmakören Mahallesinde vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için talimatlar verdi. Ayrıca, Kütahya Belediyesi tarafından restore edilen Parmakören Eski Camisi'nde incelemelerde bulundu.

  • Erzincan Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni
    11:12 Erzincan Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni

    Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde, tarım ve hayvancılık alanında yapılan projelerin protokolleri imzalandı. Törene Erzincan Belediye Başkanı, üniversite rektörü, vali yardımcıları ve ilgili oda başkanları da katıldı.

  • Van'da yaban keçileri fotokapana takıldı
    11:11 Van'da yaban keçileri fotokapana takıldı

    Van'ın kırsal bölgelerinde yaşayan ve nesli tehlike altında olan yaban keçileri 'Capta Aegagrus' fotokapana takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçilerinin fotokapan görüntüleri paylaşıldı.


10:14 Selahattin Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulamasından vazgeçildi Selahattin Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulamasından vazgeçildi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:36 Erdoğan’ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
07:41 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de görüntülendi Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
10:35 Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
10:19 Eylem Tok ve oğlu New York’ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi
09:39 İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada
09:35 Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi
09:31 CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi
09:04 Işın Karaca’dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur’a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu
08:21 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 11:14:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fas'ta İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement