Fas'ta İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

Balıkesir'de Kolonya Üretimi Yapan Kardeşler İhracatı Artırmayı Hedefliyor

Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor. Himmet Soyak'ın 62 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca Sındırgı ilçesinde küçük bir atölyede başladığı, daha sonra oğlu Kudret Soyak'a geçen kolonya üretimi, torunları 40 yaşındaki kimyager Himmet Soyak ve Pervin Çakır tarafından sürdürülüyor. İhracata 10 yıl önce başlayan kardeşler, Arnavutluk, Bahreyn ve Almanya'ya kolonya gönderiyor. Balıkesir kent merkezindeki Atatepe Sanayi Sitesi'nde yeni bir fabrika kurarak 15 kişi istihdam eden kardeşler, ihracatı artırarak 15 ülkeye ürün göndermeyi amaçlıyor.