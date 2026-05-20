Fas'ta Küresel Sumud Filosu İçin Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fas'ta Küresel Sumud Filosu İçin Gösteri

20.05.2026 01:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto eden gösteri düzenlendi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu aktivistlerin serbest kalması talebiyle gösteri düzenledi.

Meclis binasının önünde toplanan Faslılar, Filistin'e desteklerini gösteren ve İsrail'le normalleşme karşıtı ifadeler içeren pankartlar taşıdı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırarak tekneleri ve aktivistleri alıkoymasını "korsanlık eylemi" olarak nitelendiren göstericiler, Faslı 10 aktivistin de aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin serbest kalması talebinde bulundu.

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Üyesi Aziz Hennavi, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail, Küresel Sumud Filosu'na yönelik korsanlığıyla işlediği suçlara bir yenisini eklemiş oldu. İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda Faslı vatandaşları da kaçırmış durumda. Uluslararası sularda, silah veya patlayıcı taşımayan sivil aktivistlere karşı gerçekleştirilen bir deniz korsanlığından söz ediyoruz."

Hennavi, Fas hükümetinin de İsrail tarafından alıkonulan vatandaşları için acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Küresel Sumud Filosu İçin Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 01:57:16. #7.12#
SON DAKİKA: Fas'ta Küresel Sumud Filosu İçin Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.