Fas'ta Sağlık Sektöründe 5 Günlük Grev Başladı

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Fas'ta sağlık sektöründeki sendikalar, "çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret zammı" talebiyle devlet hastanelerinde 5 günlük grev başlattı.

Fas'taki Sağlık Sektörü Ulusal Sendikası Başkanı Muhammed Zukeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki 8 sağlık sendikasının 5 gün sürecek genel grev uygulamasına doktorlar, hemşireler ve sağlık sektöründeki diğer çalışanların katıldığını belirtti.

Çalışanların ücretlerinin artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ettiğini aktaran Zukeyri, hükümetin bunlara cevap vermesini istediklerini kaydetti.

Fas hükümeti geçen hafta sağlık sektörü çalışanları için bu ay ve 2025 Temmuz'unda olmak üzere yaklaşık 100'er dolar değerinde zam kararı almıştı.