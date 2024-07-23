Fas'ta Sağlık Sektöründe 5 Günlük Grev Başladı - Son Dakika
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Fas'ta Sağlık Sektöründe 5 Günlük Grev Başladı

Fas'ta sağlık sektöründeki sendikalar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret zammı talebiyle devlet hastanelerinde 5 günlük grev başlattı. Ülkedeki 8 sağlık sendikasının genel grevine doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları da katıldı. Çalışanlar, ücretlerinin artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor.

23.07.2024 00:03
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Fas'ta sağlık sektöründeki sendikalar, "çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret zammı" talebiyle devlet hastanelerinde 5 günlük grev başlattı.

Fas'taki Sağlık Sektörü Ulusal Sendikası Başkanı Muhammed Zukeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki 8 sağlık sendikasının 5 gün sürecek genel grev uygulamasına doktorlar, hemşireler ve sağlık sektöründeki diğer çalışanların katıldığını belirtti.

Çalışanların ücretlerinin artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ettiğini aktaran Zukeyri, hükümetin bunlara cevap vermesini istediklerini kaydetti.

Fas hükümeti geçen hafta sağlık sektörü çalışanları için bu ay ve 2025 Temmuz'unda olmak üzere yaklaşık 100'er dolar değerinde zam kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Sağlık Sektöründe 5 Günlük Grev Başladı - Son Dakika

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