Fas'ta sağlıkçılardan Gazze'ye destek gösterisi - Son Dakika
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Fas'ta sağlıkçılardan Gazze'ye destek gösterisi

Fas'ta sağlık çalışanları, Gazze'deki meslektaşları için protesto düzenledi, İsrail'in saldırılarını kınadı.

22.09.2024 19:47
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Fas'ta sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde meslektaşlarını hedef almasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Filistin Doktorları Koordinasyonunun çağrısı üzerine onlarca doktor, eczacı ve sağlıkçı, başkent Rabat'taki Meclis binası önünde toplandı.

Beyaz önlüklerini giyen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Bağımsız, boyun eğmeyen Filistin" ve "Gazze'deki savaşı durdurun, soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

"Gazze canımız sana feda, Gazze kalbimiz seninle", "Fas halkı Aksa Tufanı'nın yanında" ve "Gazze izzetin sembolü" şeklinde sloganlar atan göstericiler, Gazze'deki sağlık çalışanları ile doktorların savaş ortamında görevlerini yerine getirmek için yaptıkları fedakarlıkları övdü.

Göstericiler, İsrail'in sağlık çalışanları, ilk yardım görevlileri ve sağlık kurumlarını hedef alarak Filistinlileri sağlık hizmetinden mahrum bırakmasına tepki gösterdi.

Filistin Doktorları Koordinasyonu Başkanı Ahmed Belhus, gösteriyi, Batı Şeria, Gazze ve tüm Filistin topraklarındaki Filistinlilere destek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Belhus, 120 doktor, hemşire ve eczacının Gazze'ye gitmeye hazır olduğunu sadece bunun için bir fırsat doğmasını beklediklerini kaydetti.

Gösteriye katılan eczacı Emel Beray, Gazze'de sağlık çalışanlarının zor şartlarda görevlerini sürdürdüğünü söyledi. Beray, Filistinlilere yardım edilmesi gerektiğini vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 885 sağlık personeli ve 83 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti, 162 sağlık kuruluşu hedef alındı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastane hizmet dışı kaldı, 131 ambulans da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta sağlıkçılardan Gazze'ye destek gösterisi - Son Dakika

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