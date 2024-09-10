Fas'ta Sel Felaketi: 18 Ölü, 4 Kayıp

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Fas'ın güneydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 18' yükseldiği, 4 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 18 kişinin selde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuvvetli fırtına ve sel sebebiyle Tata vilayetinde 10, Er-Raşidiyye'de 3, Tiznit'te 2, Tengir'de 2 ve Tarudant'ta ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Reşid el-Halefi, daha önce yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın neden olduğu selde 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 9 kişinin kayıp olduğunu söylemişti.